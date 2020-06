Loire-Atlantique : réouverture du canal de Nantes pour le bonheur des plaisanciers

Depuis 20 ans qu’il vit sur son bateau, Guy Sansom n’avait jamais vécu ça : être obligé de rester confiné à quai. "Normalement, à cette époque-là, on a déjà passé une centaine d’écluse. J’en passe environ 300 par an, et puis là, il y avait vraiment un manque. On avait l’angoisse de savoir quand et comment on allait pouvoir naviguer. Donc là, c’est ouvert, c’est du bonheur", raconte-t-il, soulagé.

Un départ retardé à cause du Covid-19

La Faute au Covid-19. Il y a eu du retard à l’allumage. Le canal aurait pu rouvrir avec l’arrivée du printemps et après une phase de travaux de protection des berges et d’entretien du rectangle de navigation. Finalement, ce sera un départ à la mi-juin. Dominique, l’éclusier, était sur le pont tôt samedi 13 juin au matin. Lui aussi avait des fourmis plein les jambes.

