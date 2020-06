Lille : le palais des Beaux-Arts rouvre et reprend son souffle

Comme une montée des marches au Festival de Cannes sous le crépitement des flashs, les premiers visiteurs du palais des Beaux-Arts de Lille (Nord) sont accueillis avec chaleur. Des petits cadeaux de bienvenue sont offerts à l’entrée du musée, où l’on compte plus de personnels que de public, mais c’est un début, après deux mois et demi d’arrêt forcé. Très vite, Wendy et Myriam se perdent dans les collections, heureuses de se retrouver au milieu des œuvres.

De nouvelles consignes sanitaires

Un musée presque désert. Jeudi 4 juin au matin, ils étaient une dizaine, dont quelques familles, à fêter ici la fin du confinement. Dès l’annonce de la réouverture, les équipes ont travaillé d’arrache-pied. Bornes d’information, fléchage, marquage au sol et sens de circulation… Il a fallu faire vite. De nouvelles habitudes à prendre, comme la réservation et le port du masque, désormais obligatoires. Des consignes pour profiter du musée en toute sécurité.

