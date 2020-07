Lieux publics : les masques désormais obligatoires depuis lundi 20 juillet

C'est clos, donc masque obligatoire à Limoges (Haute-Vienne) lundi 20 juillet. Lundi matin, le message est répété dans le hall de cette galerie marchande où tout est en place pour faire respecter cette consigne. "On a rajouté un agent de sécurité pour qu'on ait bien à chaque entrée et ils filtrent dès l'entrée. On a aussi mis à disposition un point de vente à l'accueil", explique Moungy Belal, directeur d'une centre commercial à Limoges. Globalement, la consigne est bien respectée. Chez ces clients matinaux, les avis sont partagés. "On a toujours le virus au-dessus de nos têtes. Tant qu'il sera pas passé, on n’a pas à sortir sans masque", estime un consommateur. "C'est un peu gênant, mais c'est obligatoire donc on n'a pas le choix", relativise une femme.

Globalement, la consigne est plutôt bien respectée

"Pratiquement la totalité des clients portent le masque depuis l'ouverture", assure Jérôme Da Silva, agent de sécurité. Les centres commerciaux accueillent cette nouvelle avec un certain soulagement. Même son de cloche chez une commerçante de Toulouse, en Haute-Garonne. Les récalcitrants sont passibles d'une amende de 135 euros.

