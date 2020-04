L’Europe entre confinement et déconfinement

Les chantiers reprennent peu à peu vie en Espagne. Le troisième pays le plus touché au monde par le coronavirus, dont l’économie est à l’arrêt depuis deux semaines, assouplit ses mesures de confinement, notamment dans l’industrie et la construction. Mais attention, pas de lever du confinement pour le reste de la population. En Autriche, en revanche, la vie reprend progressivement son cours après un mois de confinement drastique.

Déconfinement en Autriche

Ce matin, petit commerces et jardins publics rouvrent leurs portes. Le masque est obligatoire. Avec seulement 300 morts, l’Autriche est le premier pays européen à enclencher le déconfinement. Le Danemark lui emboîte le pas, demain les écoles maternelles et primaires accueilleront de nouveau les enfants. L’Italie, meurtrie avec plus de 20 000 mille morts se remet doucement. Certains commerces comme les librairies ou les magasins pour enfant reprennent leurs activités aujourd’hui jeudi 14 avril.

