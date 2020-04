Les plus grands épidémies, toutes d’origines animales

La peste, la grippe espagnole, le sida, le SRAS, jusqu’au Covi-19. Les plus grandes épidémies de notre histoire n’ont qu’une seule et même origine. "L’homme ne va pas se créer sa propre maladie. Toutes les maladies infectieuses, virales essentiellement, proviennent, un moment donné ou un autre, des animaux", explique Eric Leroy, spécialiste des maladies infectieuses à l’Institut de recherche pour le développement.

700 000 morts par an à cause de maladies d’origines animales

"Un virus peut franchir cette barrière d’espèces, qui n’est pas si imperméable que ça, et être à l’origine de pandémies", ajoute le virologue. Le pangolin, les singes, les chauves-souris, ou encore les rongeurs, peuvent nous transmettre des maladies. Certains de ses virus s’adaptent très bien à l'être humain car il n’a aucune défense contre eux. On estime que ces maladies d’origines animales font près de 700 000 morts par an dans le monde.