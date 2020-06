Les Français font-ils plus de sport depuis le confinement ?

Au bord de la Seine, des Parisiens profitent d’une liberté retrouvée. Mais pour eux, pas question de se promener. Ils ont démarré le sport pendant le confinement, et comptent bien continuer, en groupe cette fois. Comme les salles de sport sont encore fermées à Paris, ils ont pris une coach privée, payée 60 euros de l’heure. Depuis la fin du confinement, elle donne quatre cours par jour, à de nouveaux clients.

Le sport en ligne a la cote

"Il y a plus de demandes, et surtout sur la partie sport-santé pour bien se sentir dans son corps et avoir de l’énergie", explique la coach Louise Herpsont. Certains coachs n’ont même pas besoin d’aller dehors, ils donnent leurs cours par visioconférence via un ordinateur. Le sport en ligne a séduit un quart des Français pendant le confinement. Le site Train me a gagné 700 nouveaux adhérents.

