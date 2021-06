Les convocations du grand oral indiquent-elles la spécialité sur laquelle les lycéens seront interrogés ?

Dans une vidéo diffusée sur le réseau social Tik Tok, partagée plus de 7 000 fois et aimée plus de 100 000 fois, une lycéenne de l'académie de Lyon explique qu’en fonction du “numéro de commission” indiqué sur la convocation du grand oral, une combinaison de lettres et de chiffres, il est possible de déterminer la spécialité sur laquelle les élèves vont être questionnés. Un problème repéré uniquement dans l'académie de Lyon actuellement.

Pour rappel, le grand oral est une nouvelle épreuve du baccalauréat, qui se déroule cette année du 21 juin au 2 juillet, pour les élèves de terminale. Pour cet oral, ils doivent préparer deux sujets portant sur leurs enseignements de spécialité. Par exemple, si un élève a suivi les spécialités mathématiques et sciences, il peut présenter un sujet sur les maths et un autre sur les sciences ou bien une question transversale qui combine mathématiques et sciences.

Elèves et professeurs s'interrogent

La première à signaler cette anomalie est une lycéenne qui explique, en montrant les lettres sur différentes convocations : “si c’est marqué 'E', c’est que vous passez en économie, si c’est marqué 'S' c’est que vous passez en SVT, si c’est marqué 'G', c’est histoire-géo, et si vous avez 'LA' ça veut dire que vous passez en littérature et anglais”. Ce type de code ne concernerait que l’académie de Lyon, puisque dans les commentaires plusieurs personnes d’autres académies, disent ne pas avoir cette lettre isolée sur leur convocation. Ce qui représente plus de 25 000 élèves de terminale.

Les codes semblent si bien correspondre avec les spécialités choisies par chaque élève que même les professeurs ont des doutes. “Le début du code c’est la référence du lycée et la lettre seule correspond systématiquement à une des deux spécialités de l’élève. Nous avons le même type de code sur nos convocations en tant que membre de jury”, explique une enseignante de l’académie de Lyon.

Une lettre "permettant d'identifier la discipline d'un des deux membres du jury"

Interrogé sur le sujet, le ministère de l’Éducation nationale explique que les codes de commission sont créés automatiquement par un logiciel. Ils sont généralement composés d'un préfixe, qui peut faire référence par exemple au nom du lycée où se passe l'examen, suivit d'un numéro. Ces codes sont différents selon chaque académie.

Pour l'académie de Lyon, "le système de codage fait effectivement apparaître une lettre permettant d'identifier la discipline d'un des deux membres du jury" confirme le rectorat. En effet, le grand oral est évalué par deux professeurs : un professeur d'une des spécialités choisies par l'élève et un professeur d'une autre spécialité ou un professeur documentaliste. La lettre permet donc bien de connaître la spécialisation sur laquelle on va être interrogé.

Cependant, comme l'indique le rectorat, cela n'est pas systématique. La compostion des jurys n'est pas définitive: "en fonction des disponibilités des enseignants la constitution des jurys évolue tous les jours depuis l’impression des convocations et évolue encore." Il est donc plus prudent de bien réviser ses deux sujets de grand oral.