Les abeilles, grandes gagnantes du confinement

Le printemps 2020 est d'ores et déjà une très bonne saison pour les apiculteurs. En Saône-et-Loire, les abeilles sont en pleine production. Cette année, la récolte s'annonce exceptionnelle. "Pour les abeilles, nous sommes dans une très bonne conjoncture à deux titres. D'abord au niveau de la météo, puisqu'on a eu un ensoleillement estival au printemps. Ensuite, parce que la floraison printanière était très abondante", explique Yves Robert, apiculteur.

Les fleurs sont plus nombreuses

Résultat : les volumes de miel produits sont en hausse. Une bouffée d'oxygène pour les plus de 2 000 producteurs français après une saison 2019 catastrophique à cause d'un printemps froid et humide. Les apiculteurs le constatent : le confinement à un impact positif sur les abeilles et donc sur le miel. Les fleurs sont notamment beaucoup plus abondantes, car les municipalités ne fauchent plus les bords de route ou les ronds-points. Seule difficulté pour la filière : les ventes qui tournent au ralenti dans un marché touché de plein fouet par la crise sanitaire.

Le JT

Les autres sujets du JT