Légion d'honneur 2022 : le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, et l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, récompensés

Le domaine sanitaire et social représente un peu plus de 15% de la promotion, qui récompense plus de 500 personnalités pour leurs "mérites éminents au service de la nation".