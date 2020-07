Le Secours populaire vient en aide aux Français privés de vacances

C’est une organisation qui ne laissera jamais tomber les plus démunis. Outre l’aide alimentaire apportée à ceux qui ne peuvent pas se nourrir, le Secours populaire tente aujourd’hui d’apporter un peu de bonheur aux familles qui ne peuvent pas avoir de vacances cette année, en proposant plus initiatives comme celle d'aller à la mer. "Toutes ces activités auxquelles n’importe quel Français peut aspirer, et bien là, le Secours populaire va offrir à ces personnes, à ces familles en grande difficulté, la possibilité d’avoir cette parenthèse plus au moins longue", annonce Jean Stellittano, secrétaire national du Secours populaire en charge de la communication.

Un appel aux dons

Face à l’urgence de la situation sanitaire dans le pays, le Secours populaire tente d’aider le plus de personnes possible. "Effectivement, il y a des dons. Les Français sont généreux mais on a des craintes pour la rentrée puisqu’il faudrait que cette générosité soit décuplée", annonce Jean Stellittano. Il précise également qu’il est possible de les aider financièrement en se rendant sur le site internet du Secours populaire et en allant à la rubrique "Don".

