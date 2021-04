Les idées claires. Le SARS-CoV-2 se transmet-il surtout par les aérosols ?

Est-ce que les aérolsols contiennent du virus ou non ? Comment produit-on les aérosols ? Pourquoi comprend-on seulement maintenant leur importance ? Doit-on adapter les gestes barrières ? La propagation du coronavirus est au centre des préoccupations.

"Les aérosols sont un moyen de contamination majeur, selon Yves Gaudin virologue et Directeur de recherche au CNRS à l'institut de biologie intégrative de la cellule de Paris-Saclay. Pour ce scientifique :"Avant cette crise du Covid-19 il n'y avait pas beaucoup d'études sur le sujet. On s'intéressait finalement assez peu à la façon dont étaient transmis les virus respiratoires, entre gouttelettes et aérosols on se posait beaucoup moins de questions."

