Le record de mortalité en France, établi en 2019, est déjà dépassé début décembre

Selon des données provisoires de l'Insee, 46 703 décès de plus que l'an dernier à la même date ont été recensés au 7 décembre.

Ce bilan est essentiellement lié au Covid-19. Le record de mortalité sur une année civile en France, établi en 2019, était déjà dépassé au 7 décembre. C'est ce qu'indiquent des données provisoires mises à jour sur le site internet de l'Insee, vendredi 18 décembre.

"Entre le 1er janvier et le 7 décembre, 617 197 décès sont survenus en 2020", précise l'institut national de la statistique, qui en avait recensé 613 243 pour toute l'année 2019, un record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en raison de l'accroissement et du vieillissement de la population. Au 7 décembre, 46 703 décès de plus que l'an dernier à la même date avaient été recensés.

Le Covid-19 a fait trois fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière classique, selon une étude de l'Inserm dévoilée vendredi. Publiée dans la revue médicale The Lancet Respiratory Medicine, cette étude se fonde sur les données de plus de 135 000 patients français. Les chercheurs ont comparé le printemps 2020 avec la saison grippale 2018-2019, "la pire des cinq dernières années en France en matière de nombre de décès".