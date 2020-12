DIRECT. Covid-19 : "Il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de troisième vague", insiste le président du Conseil scientifique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Dans un sondage BVA pour RTL et Orange, 29% des Français interrogés reconnaissent qu'ils n'entendent pas respecter la jauge recommandée de six adultes maximum à table pour les fêtes. Ils sont 68% à ne pas prévoir de porter de masque pour le réveillon. Et vous, comment envisagez-vous ce moment ? N'hésitez pas à nous partager votre "protocole" maison.

Testé positif au coronavirus, Emmanuel Macron s'est isolé à la résidence présidentielle de la Lanterne, à Versailles (Yvelines). Le chef de l'Etat a "possiblement" été contaminé lors d'un dîner de travail au Conseil européen, en fin de semaine dernière à Bruxelles, selon Olivier Véran.





• Une page de l'histoire de la télévision française va bientôt se tourner. Jean-Pierre Pernaut présentera aujourd'hui son dernier JT de 13 heures sur TF1, un rendez-vous qu'il anime presque sans discontinuer depuis 1988.





• L'ex-secrétaire d'Etat Hillary Clinton salue un moment "historique" : Joe Biden a annoncé la nomination à l'Intérieur de la parlementaire Deb Haaland, qui deviendra la première ministre amérindienne de l'histoire du pays en cas de feu vert du Sénat.









• C'est l'échec de l'année dans le monde du jeu vidéo. Sony a annoncé qu'il retirait le blockbuster Cyberpunk 2077 de sa plateforme en ligne PlayStation Store en raison de nombreuses critiques ayant pointé un nombre de bugs impressionnant.

: @PINEDE @Foutage de gueule : Le dîner de la majorité, mercredi, à l'Elysée, a réuni une douzaine de convives autour d'Emmanuel Macron. Sur France Bleu Béarn, François Bayrou affirme que les mesures barrières "paraissaient strictement appliquées" avec "trois ou quatre mètres" entre chacun et "beaucoup d'air" dans la grande salle des fêtes.

: Et le repas de la majorité, ils étaient six ?

: Bonjour, où est l'exemplarité de l'Etat et le respect de la règle des six à table ?! Et après, on nous fait la leçon...

: "Pour la fin de l'année 2021, je suis redevenu optimiste, et c'est la première fois depuis le début de l'épidémie que je suis redevenu optimiste", affirme Arnaud Fontanet sur France Inter, avant l'arrivée des vaccins. Il évoque "encore trois mois difficiles à passer".

: "Ce n'est pas la première fois qu'on voit que les bars et les restaurants sont des lieux de transmission."



Après les critiques de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie sur son étude ComCor, Arnaud Fontanet défend son travail et assure avoir été "très prudent" dans la présentation des résultats avec son équipe.



: Vous vous interrogez sur votre plan de table pour les fêtes ? Arnaud Fontanet livre un conseil : "S'il y a des gens fragiles, c'est bien qu'ils soient sur une table à côté."

: "On est loin des 50% qui seraient nécessaires pour que ce virus s'arrête de circuler."



Sur France Inter, ce membre du Conseil scientifique estime à environ 10% la part des Français à avoir déjà été infectés par le coronavirus.

: "A vouloir toujours tout prouver, je crois que le professeur Fontanet s'est pris les pieds dans le tapis et, au final, c'est une étude pour rien."



Après la publication de l'étude ComCor de l'Institut Pasteur, qui met en avant le rôle central des repas en commun dans les contaminations, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie dénonce une enquête "dirigée", "très confuse" et "sans fondement".

: Le coronavirus entraîne trois fois plus de décès que la grippe saisonnière, selon une étude de l'Inserm et du CHU de Dijon publiée dans The Lancet Respiratory Medicine. Le taux de mortalité des patients hospitalisés pour Covid-19 est de 16,9%, contre 5,8% pour la grippe saisonnière.









: @Deb : Bonjour. Hier matin, l'Elysée fait savoir que le chef de l'Etat s'était fait tester "dès l’apparition de premiers symptômes". Nous avons depuis appris que le président était fiévreux et souffrait, hier, d'"une toux et une fatigue importantes".

: Bonjour, tout d’abord merci pour votre travail. Je souhaiterais savoir pourquoi, sans symptômes, Emmanuel Macron a fait un test PCR ? Le gouvernement ne passe-t-il pas son temps à nous expliquer qu’il est inutile de se faire tester sans symptômes ?

: A quelques heures du coup d'envoi des vacances de Noël, plusieurs quotidiens se penchent sur ces fêtes hors normes. Si "les destinations exotiques ne séduisent pas en cette période", note L'Union, les Français se précipitent... dans les lieux de dépistage.



















: Sans surprise, de nombreuses unes de la presse nationale et régionale sont consacrées, ce matin, à la contamination d'Emmanuel Macron.













: Confronté à un fort rebond de l'épidémie, les Etats-Unis ont de nouveau enregistré un bilan très lourd, ces dernières 24 heures, avec plus de 3 200 morts et presque 250 000 nouveaux cas de coronavirus. C'est la quatrième fois en 10 jours qu'ils franchissent la barre des 3 000 morts quotidiens.

Un homme armé qui s'était retranché dans une entreprise à Domont (Val-d'Oise) a été retrouvé mort avec son épouse. Celle-ci avait auparavant appelé les gendarmes car son mari violent avait blessé par arme à feu deux salariés de leur entreprise.





• Ayoub El Khazzani a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour avoir tenté de commettre un attentat à bord d'un Thalys, en 2015, avant d'être maîtrisé par des passagers. Il a fait part de son intention de faire appel.



• Au moins 300 élèves dont le rapt avait été revendiqué par le groupe jihadiste Boko Haram ont été relâchés par leurs ravisseurs dans le nord-ouest du Nigeria. Leur nombre précis reste encore incertain.