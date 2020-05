Le déconfinement sera-t-il possible le 11 mai ?

C’est un département où l’épidémie a peu circulé. Alors, ce dimanche 3 mai, dans le marché de Pontonx-sur-l’Ardour dans les Landes, les habitants sont partagés sur un possible report du déconfinement au-delà du 11 mai. "On lâche un peu du lest pour nos campagnes, ce serait plus logique. Et pour [les départements] plus touchés, il faudra vraiment faire attention", suggère une passsante.

"Je ne pense pas qu’on sera vraiment déconfinés"

Ce dimanche matin dans la presse, Olivier Véran alerte les Français : "Tout le scénario construit dépend du respect du confinement." Une mise au point, alors que dans de nombreuses villes, comme à Paris, on observe un certain relâchement. À Dijon (Côte-d’Or), le département est en rouge, et ici on ne se fait guère d’illusion sur l’après 11 mai. "Je ne pense pas qu’on sera vraiment déconfinés, d’autant plus qu’on est dans une mauvaise zone", rapporte une habitante.

Le JT

Les autres sujets du JT