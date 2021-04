Le cuivre s'approche des 10 000 dollars la tonne, une première depuis dix ans

Cette hausse s'explique par une dépréciation du dollar américain et par un déséquilibre entre l'offre et la demande.

Le prix du cuivre, au plus haut depuis dix ans, avoisine mardi 27 avril les 10 000 dollars la tonne (environ 8 200 euros). Ce prix est porté par un dollar plus faible et par un déséquilibre entre une forte demande et les craintes qui pèsent sur l'offre. Son record historique avait été atteint le 15 février 2011, à 10 190 dollars.

Le billet vert s'est en effet déprécié de 2,5% depuis le début du mois d'avril. Le cours du métal rouge profite aussi d'une forte demande, notamment de la part de la Chine, qui engloutit la moitié de la production de la planète. Le Groupe d'étude international du cuivre (ICSG) a chiffré le mois dernier à 13% l'augmentation de la demande apparente de cuivre en Chine sur l'ensemble de l'année 2020.

Des perturbations dans la filière chilienne

Des signaux de perturbation de l'offre alimentent également la hausse des cours, selon Anna Stablum, de Marex Spectron (courtier britannique en matières premières) qui met en avant des protestations au Chili, premier producteur mondial, dans les secteurs minier et portuaire.

Fortement utilisé dans l'industrie, notamment pour la confection de circuits électriques, le cuivre est également connu pour refléter l'état de santé de l'économie mondiale, d'où son surnom de Docteur Cuivre (Dr Copper). Il n'est pas le seul métal qui connaît une première partie d'année en fanfare. L'aluminium s'est apprécié de 20% depuis le 1er janvier, retrouvant des prix comparables à avril 2018.