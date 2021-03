Le Covid a bouleversé sa vie : Thierry, professionnel de l'événementiel, est devenu livreur

Depuis un an, l'épidémie de Covid bouleverse notre quotidien. Parmi les secteurs les plus impactés, celui de la culture. Dans une autre vie, Thierry Lassemblée sillonnait la France avec sa scène mobile. Aujourd'hui, il fait des livraisons pour survivre.

"C'est un peu le grand écart, mais c'est un mal nécessaire". Thierry Lassemblée est philosophe. À 52 ans, son "changement de carrière", ce Breton ne l'a pas souhaité, mais "il faut bien manger". Sans revenus depuis presqu'un an, ce passionné de musique spécialisé dans l'événementiel culturel a dû se résoudre à prendre un travail alimentaire.

Avant le début de la pandémie, Thierry Lassemblée sillonnait la France avec sa caravane airstream, transformable en scène de concert. Un concept original baptisé Mobil'jam qui lui permettait de vivre de sa passion pour la musique. De ville en ville, Thierry et sa caravane se déplaçaient au gré des festivals. Oui mais voilà : depuis un an et l'apparition du Covid, tout s'est arrêté. Après le tourisme, la culture est le secteur qui souffre le plus de la crise. Sans aucun revenu, le chef d'entreprise a donc dû se réinventer.

Retrouver une vie... plus rock'n'roll !

Aujourd'hui, Thierry Lassemblée est chauffeur-livreur intérimaire et transporte, entre autres, des prélèvements sanguins vers les hôpitaux. Un changement de cap radical qu'il espère temporaire : avec la reprise des festivals cet été (selon un protocole sanitaire très strict) ce passionné de culture espère retrouver rapidement une vie, plus rock'n'roll !