Le Covid-19, troisième cause de mortalité en France en 2021 selon l'Inserm

En 2021, le Covid-19 était la troisième cause de décès derrière les tumeurs et les maladies de l'appareil circulatoire d'après les chiffres de l'Inserm.

Le Covid-19 a été la troisème cause de décès en 2021 en France, selon deux études de la Drees et de Santé Publique France basées sur la statistique nationale des causes de décès produite par le Centre d’épidémiologie des causes médicales de décès de l’Inserm (CépiDc-Inserm).

Le Covid-19 représente 9,2 % de l’ensemble des décès en 2021, soit 60 895 personnes en France, en majorité des personnes âgées. Les premières causes de décès en France en 2021 sont les tumeurs (25,7 %). Les maladies de l’appareil circulatoire arrivent en deuxième position (20,9%). Les deux-tiers des décès dus au Covid-19 en 2021 ont eu lieu dans des établissements publics de santé.

Par ailleurs, la mortalité due au Covid-19 a été plus forte dans les départements et régions d’outre-mer par rapport à 2020, avec en particulier un pic épidémique marqué en août 2021 aux Antilles. Les régions de l’Hexagone, elles, ont été touchées de façon hétérogène par l’épidémie. Avec tout de même par rapport à 2020 une extension vers le sud et plus légèrement, vers l’ouest.

En 2021, le nombre total de décès est de 660 168. C'est moins qu'en 2020 (667 497 décès) mais bien plus que les années précédentes même en tenant compte du vieillissement de la population.Une première estimation des taux et du nombre de décès par cause suggère que ces hausses se poursuivraient en 2022. Ces hausses de la mortalité pourraient être liées à des effets indirects de l’épidémie de Covid-19 comme le retard de prise en charge, l'isolement social plus important, la hausse de la consommation nocive d'alcool, les difficultés d'accès aux soins ou les séquelles.