Le coronavirus se propage dans toute la France

Au collège de Crépy-en-Valois (Oise), où est décédé du Covid-19 un professeur, des consultations médicales ont débuté pour 250 personnes. Dans l'Oise, les écoles des neuf communes les plus touchées par le coronavirus sont fermées. L'Oise est le principal foyer de contamination avec 64 cas, pour la plupart groupés, comme sur la base aérienne de Creil, où des militaires avaient participé à des rapatriements de Français de Wuhan (Chine).

Corse et Val de Loire épargnés

Toutes les régions de France, à l'exception de la Corse et du Centre-Val de Loire, sont concernées par le coronavirus. Chaque jour, il y a de nouveaux cas : 13 personnes ont contracté le virus dans le Morbihan. Les communes vont devoir interdire ou limiter tout rassemblement et fermer écoles et crèches pendant deux semaines, voire aussi cinéma et casino.