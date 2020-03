Le coronavirus Covid-19 rappelle la grippe espagnole

Des centaines de malades dans un hôpital militaire de fortune et une infirmière exténuée. En mars 1918 débutait l’épidémie de grippe espagnole à Fort Riley, au Kansas (Etats-Unis). L’armée américaine s’y entraîne pour aller soutenir ses alliés français et britanniques en guerre. Les soldats sont pris d’un mystérieux mal : fièvre, maux de tête, courbatures. 1 100 militaires sont hospitalisés. 38 mourront. Une mortalité faible, mais une contagion rapide.

50 millions de morts en un an

La communauté médicale estime qu’il s’agit juste d’une mauvaise grippe. En avril, les militaires américains débarquent en Europe et ramènent le virus avec eux. Sur le front, des milliers de soldats français tombent malades et sont terrassés sous les yeux de médecins démunis. L’histoire retiendra que le virus venait certainement d’Asie, que la patient zéro a été détecté au Kansas et que la grippe espagnole, appelée ainsi parce que l’Espagne, neutre, était le seul pays à ne pas censurer les statistiques en cette période de guerre. Au total, l'épidémie a fait près de 50 millions de morts en un an.