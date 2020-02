DIRECT. Coronavirus Covid-19 : une deuxième patiente est morte en Italie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @Youk. Pour l'instant, on n'a recensé en Afrique qu'un seul cas de Covid-19, en Egypte. "Aucun supercontaminateur, autrement dit une personne qui en aurait contaminé des dizaines d'autres, n'a été repéré", selon Eric d'Ortenzio, médecin épidémiologique, interrogé dans Le Parisien. Cet unique cas "l'intrigue", mais il souligne que "l'Afrique semble épargnée".

: Bonjour, avez-vous vous des informations sur la propagation du coronavirus en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne? Les liens avec la Chine sont très étroits et il est étonnant qu’aucun cas n’ait été diagnostiqué. Merci!

: Bonjour @willyam ! Non, il n'y a aucune censure de notre part, nous communiquons le nombre de morts liés au Covid-19 en fonction des informations qui nous parviennent. Les autorités sanitaires de la Chine ont annoncé ce matin 109 nouveaux décès, contre 118 la veille, soit un total de 2 345 morts dans le pays depuis le début de l'épidémie.



En dehors de la Chine continentale et des trois cas en Europe, treize morts ont été recensés : 5 en Iran, 2 à Hong Kong, 2 en Corée du Sud, 2 à bord du paquebot Diamond Princess placé en quarantaine au Japon, et une personne dans trois autres pays asiatiques (Japon, Philippines et Taïwan).

: Bonjour FI et les lecteurs ! Alors que le Covid19 semble se répandre en Europe malgré les précautions, pourquoi ne publiez vous plus le nombre de décès total imputable à ce virus? Est ce trop alarmant, sans doute??? Merci pour votre travail et bonne journée à tous.

: Cette deuxième victime était hospitalisée depuis une dizaine de jours.

: La victime est une femme qui habitait en Lombardie, région dont Milan est le chef-lieu, précise l'agence Ansa.

: Une deuxième personne atteinte du Covid-19 est morte en Italie, annonce l'agence de presse Ansa.

: "Nombreuses sont aussi les personnes qui, après avoir posté des messages critiques sur internet, ont été emmenées au poste de police où elles ont été questionnées, intimidées ou assignés à résidence sous prétexte d'une mise en quarantaine."



Difficile de savoir combien de lanceurs d'alerte ou de critiques du pouvoir chinois ont disparu de la sorte en Chine. Selon un décompte du 7 février, produit par l'ONG Chinese Human Rights Defenders, 351 personnes ont été "punies" pour "propagation de fausses rumeurs" sur le coronavirus. Un chiffre qui doit être bien plus important aujourd'hui.

: Chen Qiushi, jeune avocat qui s'est reconverti dans le journalisme, n'a plus donné de nouvelle à sa famille depuis le 6 janvier. "J'ai peur. Devant moi, il y a le virus et derrière moi, il y a le pouvoir chinois. Aussi longtemps que je serai dans cette ville, je continuerai à témoigner", avait-il alerté dans une vidéo, avant de disparaître.











: C'est le cas de Fang Bin, journaliste indépendant qui a couvert l'épidémie à Wuhan. Il s'est fait notamment connaître en postant une vidéo dans laquelle il montre les corps entassés dans des sacs mortuaires devant un hôpital de Wuhan. "Il s'est battu pour la vérité. Les autorités n'ont pas accepté qu'un homme les défie de la sorte", affirme son ami, qui n'a plus aucune nouvelle de lui depuis le 9 février.





: Depuis le début de l'épidémie, plusieurs lanceurs d'alerte, journalistes indépendants ou dissidents politiques ont été interpellés pour avoir critiqué la gestion de la crise sanitaire par les autorités chinoises. Beaucoup ont été assignés à résidence ou placés en quarantaine forcée. D'autres se sont tout simplement volatilisés. Je vous raconte ces disparitions mystérieuses dans cet article.









(ISAAC LAWRENCE / AFP)



: "Nous avons dix nouveaux cas confirmés de Covid-19", a déclaré à la télévision d'Etat le porte-parole du ministère de la Santé iranien. "L'une des 10 personnes infectées est malheureusement décédée", a-t-il ajouté.

: L'Iran annonce un mort de plus parmi les dix nouveaux cas de coronavirus Covid-19 découverts dans le pays. Ce qui porte le nombre total de morts à cinq en Iran et celui des personnes contaminées par le virus à 28.

: Bonjour et . Je ne peux pas vous fournir les noms exacts des villes, mais sachez que le premier foyer autochtone italien a été identifié à Codogno, près de Lodi, une zone située à environ 60 km au sud-est de Milan. Bars, écoles, églises ou encore stades : les lieux publics ont été fermés hier pour une semaine dans onze villes du nord de l'Italie. Depuis l'Italie, n'importe quel habitant, et donc y compris les étudiants, peuvent appeler le 15 00 ou consulter ce site internet pour avoir plus d'informations.



Au total, 22 cas de contamination ont été recensés jusqu'à présent dans le pays, le plus touché en Europe par l'épidémie de pneumonie virale qui a démarré en Chine en décembre. Si j'obtiens plus d'infos, je vous les transmettrai.



: Bonjour FI, pourriez vous nous donner la liste des 11 villes concernées par le Coronavirus en Italie, c'est important pour ceux qui y ont de la famille et notamment des jeunes étudiants Erasmus ? Merci!

: Bonjour, pouvez-vous svp nous dire quelles sont les villes italiennes concernées par le Covid-19 ainsi que le nombre de cas déclarés. Merci et bonne journée.

: Bonjour @Danielle et @Em : Oui, tout à fait, c'est pour cela que nous avons titré notre article : "Décès d'un premier Européen en Italie". Car auparavant, un touriste chinois est mort en France

: 2ème mort du Coronavirus en Europe et non le 1er

: Bonjour,Il ne faut pas dire premier mort du Coronavirus en Europe puisqu’il y en a déjà eu un (un chinois) qui est mort en France donc ça fait deux morts ; vous pouviez dire premier mort d’origine européenne du virus...

: De son côté, Aujourd'hui en France s'interroge sur le coronavirus Covid-19 et ne se montre guère optimiste.







: Voici l'essentiel de l'actualité avant de développer les dernières informations :



Emmanuel Macron inaugure à Paris le 57e Salon international de l'agriculture (SIA), après l'échec hier soir des négociations européennes autour de la PAC, des aides cruciales pour les agriculteurs. Vous pouvez suivre sa visite en direct.



Un premier Européen infecté par le coronavirus est mort hier soir en Italie, alors que le nombre de nouvelles contaminations chutait en Chine mais doublait presque en Corée du Sud.



C'est fini : l'arrêt du premier des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim est effectif depuis la nuit dernière. Une victoire pour les antinucléaires mais une hérésie pour les salariés et les habitants de la petite commune haut-rhinoise.



Lyon, qui s'est imposé (2-0) à Metz hier soir, a renoué avec la victoire en Ligue 1 après quatre revers d'affilée, en ouverture de la 26e journée qui a également vu Nice tenu en échec à domicile face à Brest (2-2).