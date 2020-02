Le coronavirus 2019-nCoV a fait 908 victimes en Chine

Depuis Wuhan, en Chine, foyer de l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV, le correspondant permanent en Asie de France Télévisions Arnauld Miguet donne les derniers chiffres de la commission nationale chinoise de la santé : elle annonce lundi 10 février "le chiffre de 908 victimes liées au coronavirus, 40 171 cas de contamination, avec 2 900 nouveaux cas supplémentaires d'infection aujourd'hui. Il y aurait une stabilisation depuis le weekend. Est-ce à dire que nous avons atteint le pic de cette épidémie ? Il y a débat", indique Arnauld Miguet.

Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doit arriver en Chine lundi après-midi, pour évaluer la situation et faire un état des lieux. La nouvelle souche de coronavirus a désormais fait plus de morts que le syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), qui avait provoqué le décès de 774 personnes dans le monde entre 2002 et 2003.

