Le billet sciences. Qu'est-ce que "l’orteil Covid" ?

Images d'un patient atteint de "l'orteil Covid" (JOURNAL DE L'ACADEMIE AMERICAINE DE DERMATOLOGIE)

On connaissait la toux, la fièvre, le souffle court, également la perte de goût et d’odorat... Voilà une nouvelle manifestation de la maladie, que les médecins appellent "les orteils Covid". Ce sont des lésions bénignes, comme des engelures sur les doigts de pied, chez des enfants, des adolescents mais aussi de jeunes adultes.

Des observations de terrain et des études de cas

Aux Etats-Unis, le nombre de consultations a fortement augmenté ces dernières semaines alors que ce sont des problèmes que les médecins voient occasionnellement l’hiver. Plusieurs études de cas publiées dans des revues savantes ont aussi levé les soupçons comme celles d’un jeune Italien de 13 ans avec des lésions sur deux orteils, deux jours avant d’être diagnostiqué positif. Un article dans l’International Journal of dermatology décrit les cas de six patients Covid en Espagne. Mais pour certains, ces orteils gonflés sont apparus trois semaines après la sortie de l’hôpital. L’académie américaine de dermatologie vient donc d’ouvrir un registre international pour voir le nombre de cas corrélés à ceux de patients Covid, comme l'avaient fait aussi les professionnels en Espagne.

Un symptôme pour repérer les patients asymptomatiques

Pour confirmer leurs soupçons, les médecins ont exploré d'autres pistes. Ils ont d'abord pensé que les gens marchaient plus souvent pieds nus chez eux à cause du confinement, ou que cela pouvait être lié à leur diabète. Mais c’est aussi le signe que le système immunitaire réagit à une attaque virale. Ils regardent de près les études sur le Covid et les inflammations qu’il provoque sur les parois des vaisseaux sanguins. Aujourd’hui, ils se demandent : et si ces "orteils Covid" étaient un signe de la maladie chez des patients peu symptomatiques ? Ceux que l’on a le plus de mal à repérer ? En France, après enquête, la société française de dermatologie en doute mais aux Etats-Unis, certains médecins plaident pour que les "orteils Covid" entrent dans la liste officielle des symptômes afin que leur patient soit testé. Cela pourrait aider à mieux connaître la part des personnes faiblement touchées mais qui participent quand même à diffuser le virus dans la population.