Le billet sciences. Le coronavirus se propage-t-il dans l’air ?

Est-ce que le coronavirus se propage dans l’air ? On ne sait pas. C’est encore en débat parmi les scientifiques du monde entier. Peut-on transmettre le coronavirus simplement en respirant, et plus seulement comme on le pensait en toussant ou postillonnant ? C’est ce que suggère Anthony Fauci, conseiller de Donald Trump, aux États-Unis. D’où l’idée de recommander à tous de porter un masque tout le temps.

Cette question de la propagation du coronavirus dans l'air se pose depuis le début de l’épidémie. En Chine, déjà, il y a quelques semaines, des chercheurs avaient analysé dans une chambre l’air autour d’un patient à 10 centimètres de son visage, sa respiration. Ils n’avaient rien trouvé, pas de virus. Puis il y a eu une étude parue dans la revue médicale New England Journal of Medicine. Les chercheurs ont utilisé une sorte de brumisateur pour pulvériser le virus dans l’air. Des particules vraiment très fines, bien plus petites qu’un postillon. C’est ce qu’on appelle la forme aérosol. Résultat, ils ont retrouvé trois heures après certaines de ces particules en suspension, dans l’air, avec encore un peu de charge virale.

Des études qui ne reproduisent pas les conditions réelles

Problème : l’expérience a été réalisée en laboratoire, ce n’est pas la vraie vie. Quand on respire, on n’expire pas de la "brume de gouttelettes", et quand on tousse non plus, les postillons sont plus gros, plus lourds et à moins de vivre dans la station spatiale internationale, il y a une chose qui s’appelle la gravité. Votre postillon ne reste pas en suspension dans l’air, il va tomber à un ou deux mètres maximum.

Anthony Fauci, le conseiller du gouvernement américain, évoque aussi une autre étude, menée dans l’État du Nebraska. Les scientifiques ont là encore examiné l’air dans des chambres de malades. Ils ont retrouvé cette fois de l’ARN viral, en gros la carte d’identité du virus, à plus de deux mètres des patients. Mais attention, ils n’ont pas observé en revanche de particule virale qui puisse infecter quelqu'un.

Aujourd’hui, il y a des suspicions mais aucune confirmation, aucune preuve ferme que le Covid-19 puisse rester en suspension dans l’air en conditions réelles et que ces particules soient capables de contaminer quelqu'un. Admettons qu’on prouve que le virus demeure en suspension dans l’air. Il faudrait quand même qu’il reste en quantité suffisante pour contaminer quelqu'un. Or, en extérieur, les particules sont généralement vite dispersées par le vent ou les courants d’air. En revanche, en intérieur, cela serait plausible, notamment à l’hôpital, en réanimation où il y a des machines à respirer, où les soins risquent de faire excréter aux malades une quantité importante de virus. Là, les scientifiques sont d’accord pour dire que par précaution, les soignants doivent particulièrement se protéger.