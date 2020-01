Le big data chinois pour lutter contre la propagation du coronavirus 2019-nCoV

La Chine, souvent critiquée pour son système de surveillance des citoyens, utilise ses bases de données dans la lutte contre le coronavirus. Des données qui intéressent aussi les autres pays.

Lors de l’épidémie de SRAS en 2003, la Chine ne possédait pas de bases de données telles que le big data que le pays a désormais mis en place à une échelle inégalée dans le monde.

>> Consulter la carte des cas déclarés de coronavirus 2019-nCoV dans le monde

Wu Zunyou, expert en épidémiologie du centre national de la prévention et du contrôle d’épidémie, utilise ces données en ce moment pour rechercher les personnes susceptibles d'être atteintes par le coronavirus 2019-nCoV.

Avec le big data, on sait où les cinq millions de personnes qui sont parties de Wuhan et de la province Hubei sont allées. On peut capturer les données de localisation précises et tracer les personnes.Wu Zunyou, expert officiel en épidémiologie à franceinfo

"Le marché des fruits de mer Hua Nan est à la source du nouveau virus, ajoute Wu Zunyou. Les gens qui sont allés au marché une semaine avant la fermeture étaient sans doute les premiers malades et aussi les sources dangereuses de la transmission de l'épidémie."

Retrouver toutes les personnes ayant été en contact avec des personnes contaminées

Les données proviennent en partie de la compagnie de transport ferroviaire chinoise, la China Railway, l’équivalent de la SNCF. "Nous avons fait des statistiques des données personnelles des passagers qui ont pris le train depuis décembre et avant le Nouvel an lunaire", précise Huang Xin, chargé du transport des voyageurs.

On s'intéresse surtout aux données des déplacements des passagers qui étaient à l’épicentre ou dans les régions gravement touchées.Huang Xin, de la China Railwayà franceinfo

"Nous envoyons ces statistiques aux bureaux chargés de la prévention et du contrôle de l’épidémie de toutes les provinces, poursuit le responsable. Ils veulent trouver les passagers qui ont eu des contacts corporels étroits avec les malades confirmés et les malades suspects récemment."

Le big data de la Chine représente une base de données qui intéresse aussi les pays étrangers. Des discussions existent d’ailleurs entre la Chine et l’Union européenne sur ce sujet.