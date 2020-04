Le 23h répond à toutes vos questions de la vie courante

Le contrôle technique expire le 10 avril prochain, serais-je verbalisé si je suis contrôlé après cette date ? "Pas inquiétude, un délai de trois mois est accordé pour réaliser le contrôle technique et c'est 18 jours de plus pour les véhicules lourds. Seuls les véhicules qui portent des denrées ou ceux qui vont travailler sont autorisés à circuler", précise Lucile Devillers.

Privilégier un médecin proche

Autre question : infirmière, je souhaite m'inscrire sur la réserve sanitaire. Est-ce que l'employeur peut m'interdire de me porter volontaire. La réponse est non parce que c'est un acte volontaire inscrit sur le code de santé publique, précise la journaliste. Cela se complique en revanche si vous devez partir en mission, il faut une attestation d'employeur. Peut-on se rendre à son médecin traitant s'il est à une heure de chez moi ? "Oui si c'est important mais il faut avoir l'attestation avec soi, si le motif est valable. Mais si un médecin se trouve plus près de chez vous, il faut le privilégier", conclut Lucile Devillers.

>> Franceinfo répond à toutes vos questions