La vie reprend et elle nous réserve le duo le plus improbable de l'histoire

Michel Polnareff (à gauche) et Jul (à droite). (THOMAS SAMSON / AFP et VALERIE HACHE / AFP)

Mon premier est un auteur compositeur interprète français né le 3 juillet 1944 à Nérac. Pianiste et mélodiste qui cultive une apparence singulière selon Wikipedia, pour faire simple il a des cheveux bouclés blond et des lunettes blanches. Vous l'avez ?



Michel Polnareff lors de son premier concert de sa nouvelle tournée en France donné à Epernay dans la Marne, le 30 avril 2016. (FIONA MOGHADDAM / FRANCE-INFO)





Michel Polnareff qu'on ne présente plus. Mon second, et c'est là que ça devient intéressant, est un rappeur français. C'est même le plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Il est né à Marseille en 1990, c'est ?

Le rappeur Jul aux Victoires de la Musique le 10 février 2017 à Paris. (THOMAS SAMSON / AFP)



Le rappeur Jul ! A priori, rien à voir entre les deux. Pour ceux qui en doutent, quand Michel Polnareff fait une déclaration comme ça :







Et bien, pendant ce temps Jul fait une déclaration plus contemporaine à sa copine :

Sauf que contre toute attente, ces deux la, sont devenus "potes" pendant le confinement. Une relation amicale 2.0 qui a commencé par une petite dispute. Michel s'est excusé et Jul lui a demandé d'enregistrer un morceau avec lui sur son prochain album. Il n'en fallait pas plus à notre Michel national : pour le média Konbini, il a sorti mercredi 13 mai une reprise au piano d'un des tubes de Jul. JCVD comprenez Jean-Claude Vandamme. Voilà la version de Jul :



Et la version de Michel Polnareff :





Bon Michel dit quand même au début : "Salut Jul, c'est à ma façon mais tu vas reconnaître" sauf que les internautes n'ont pas trop reconnu. Certains ont réagi comme ça :



Ou encore : "Il a inventé un son Michel" ou bien : "Ce n'est pas la Ve symphonie qu'il faut jouer" Pas très sympa mais moi je trouve ça plutôt mignon. On attend donc le featuring sur le prochain double album du rappeur qui doit sortir bientôt.