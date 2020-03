"La santé des policiers ne peut être mise en danger pour des questions budgétaires" : la colère des policiers sans masques face au Covid-19

Les syndicats demandent la réunion d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail "ministériel extraordinaire" sur cette question.

Dans un communiqué commun publié mercredi 4 mars, Alliance, Unité SGP Police et Unsa Police, dénoncent "un manque d'anticipation" de la part du gouvernement, notamment dans "les dotations de matériels comme les masques" destinés aux policiers face à l'épidémie de coronavirus Covid-19.. Aucune distribution n'est à l'ordre du jour, selon ces syndicats.

Ils exigent "la dotation de masques, de gel hydroalcoolique, de gants et de savon dans tous les commissariats sur l'ensemble du territoire" et dénoncent l'attitude du ministère de l'Intérieur, qui face "à la propagation du Covid-19 semble penser que ses agents et particulièrement les policiers seraient immunisés ou ne seraient pas réellement exposés sur le terrain", détaille le communiqué.

Des positions "irresponsables"