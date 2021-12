La Réunion : l'île tente de préserver le tourisme

C. Rougerie, S. Guibout, S. Malin, Images : IRT / Serge Gélabert – Droits 21/01/2022, IRT / Lionel Ghighi – Droit illimités

Dans l’ouest de l’océan Indien, La Réunion offre une diversité de paysages uniques, entre ses lagons vert émeraude, ses massifs montagneux et sa région volcanique, telle un désert lunaire. Des atouts pour le tourisme, secteur durement frappé l’an passé par le Covid. Mais depuis trois mois l’activité repart malgré une reprise encore fragile.

Une gestion au jour le jour

En 2020, un hôtel de l'île a perdu plus de 50% de son chiffre d’affaires. La situation s’améliore, pour autant il est difficile de se projeter. "On a fait une belle reprise de fin septembre jusqu’à maintenant, mais c’est une gestion au jour le jour, on peut avoir une cascade d’annulations en une journée", déplore Claudette Naguin-Coupin, directrice commerciale du Relais de l’Hermitage à Saint-Gilles (Île de La Réunion). La Réunion espère retrouver ses touristes d’avant la crise sanitaire. Mais au-delà du Covid, l’île compte désormais diversifier l’origine de ses visiteurs, car près de 85% d’entre eux viennent de Métropole.