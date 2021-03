La mortalité a augmenté de 14% en France depuis janvier par rapport aux premiers mois de 2020, selon l'Insee

Sur l'ensemble de l'année passée, la France avait enregistré 54 700 décès de plus qu'en 2019, soit une surmortalité de 9%.

Une mortalité toujours élevée. Le nombre de décès, toutes causes confondues, enregistrés en France entre le 1er janvier et le 22 février était supérieur de 14% à celui comptabilisé sur la même période de 2020, a indiqué vendredi 5 mars l'Insee. Sur l'ensemble de l'année 2020, la France avait enregistré 54 700 décès de plus qu'en 2019, soit une surmortalité de 9%.

Depuis début janvier, la mortalité est relativement stable. En moyenne 2 140 personnes sont mortes chaque jour en janvier. Pour le mois de février, le nombre moyen de décès quotidiens "serait en légère diminution", autour de 2 000, selon des données encore provisoires.

A titre de comparaison, au moment du pic de la deuxième vague, entre le 1er et le 15 novembre 2020, quelque 2 260 morts étaient comptabilisés chaque jour en moyenne, soit 33% de plus qu'à la même période de 2019.

Grippe meurtrière en 2019

Comparé à la même période de 2019, la hausse n'est en revanche que de 5%, une différence qui s'explique par le fait que la grippe saisonnière a été plus meurtrière début 2019 que début 2020, précise l'institut statistique dans son bilan hebdomadaire des décès pendant l'épidémie de Covid-19.

A partir de mars, le suivi de la mortalité en 2021 impliquera de "privilégier la comparaison avec l'année 2019, année sans épidémie Covid", a par ailleurs annoncé l'Insee dans cette publication.

Ainsi, comparé à 2019, l'excédent de mortalité constaté entre le 1er janvier et le 22 février 2021 est le plus important dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (+16%), le Grand Est (+14%) et en Bourgogne-Franche-Comté (+13%).