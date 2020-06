La France retrouvera "le niveau d'activité d'avant la crise à la mi 2022, donc dans deux ans", prévoit le gouverneur de la Banque de France

L'économie française devrait retrouver "le niveau d’activités d’avant la crise complètement à la mi 2022, donc dans deux ans", a déclaré François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, mardi 9 juin sur franceinfo. "Après avoir interrogé des milliers d'entreprises, ce que nous faisons tous les mois, nous voyons que l'économie française est en train de remonter assez rapidement du plongeon brutal de mars, se félicite-t-il, avertissant toutefois que "nous sommes loin d'être sorti d'affaire".

Après le confinement mi-mars, l'économie française "a plongé profondément. Nous estimions que nous étions à moins 32% par rapport à l'activité normale, nous avions perdu un tiers, a expliqué François Villeroy de Galhau. Depuis et grâce au déconfinement de mai, nous avons en gros remonté de la moitié. Notre dernière estimation à fin mai, début juin, c'est moins 17%. À fin juin, nous pourrions être à moins 12% avec de grandes variations selon les secteurs. On serait à moins 6% à la fin de l'année et on retrouverait le niveau d'activité d'avant la crise à la mi 2022, donc dans deux ans".

Le "rebond" dépendra "beaucoup" de la consommation de l'épargne des Français

Ces prévisions dépendent fortement de la situation sanitaire, nuance François Villeroy de Galhau : "Il y a des incertitudes très fortes. Pour la première fois nous publions un scénario central. Sur l'année, cela fait une récession d'un peu plus de 10% en 2020, un rebond de 7% en 2021 et de 4% en 2022". En cas de rechute sanitaire, on pourrait arriver à "moins 12% cette année, et à des rebonds plus forts ensuite. Il y a un scénario plus favorable notamment en fonction de la mobilisation de l'épargne des Français. En moyenne les Français ont accumulé une épargne qui pourrait être de 100 milliards d'euros à la fin de cette année. La façon dont elle peut être consommée dépend beaucoup du rebond".

Cette épargne est due à une baisse de consommation des Français. "Les revenus ont été assez protégés. Nous voyons cette épargne sur les dépôts bancaires, les livrets A. Cela va consister une épargne de précaution face aux incertitudes, mais cela peut être un réservoir de consommation si la confiance est là", selon François Villeroy de Galhau.