La cryothérapie, un remède pour retrouver l'odorat après le Covid ?

L'anosmie figure parmi les symptômes d'une infection au Covid 19. Dans la Drôme, des patients ont retrouvé l'odorat après des séances dans un centre de cryothérapie. Des chercheurs au CHU et à l'université de Reims mènent une étude pour essayer de comprendre le phénomène. #IlsOntLaSolution

Quatre minutes 30 enfermé dans une salle à moins 90 degrés ! C'est une épreuve pour le corps mais cette technique semblerait efficace, selon une récente étude, pour retrouver l'odorat. Un effet étonnant remarqué, un peu par hasard, dans un centre de cryothérapie de la Drôme sur des personnes atteintes d'anosmie.

Les effets analgésiques et anti-inflammatoires de la cryothérapie sont utilisés pour soulager les tensions du corps. Mais certains patients qui ont perdu le goût et l'odorat après avoir contracté le Covid-19 ont retrouvé leur faculté olfactive. A l'image d'Elsa. Une catastrophe pour cette jeune étudiante en oenologie. Mais après 5 séances dans le froid, le miracle s'est produit.

Pour moi c'était essentiel parce que je devais passer mon diplôme au mois de juin. J'avais cette impression d'être perdue sans goût ni odorat. Cela a été des larmes de joie. Elsa Turco Cliente cryothérapie

Un espoir pour de nombreux malades

Selon une étude menée par le CHU et l'université de Reims avec l'entreprise Cryotera, sur les trente patients qui ont effectué deux à cinq séances de cryothérapie, 28 ont retrouvé l'odorat. Le Covid-19 impacte directement les neurones sensoriels et crée une inflammation au niveau du système nerveux olfactif. C'est ce qui serait la cause d'une perte partielle ou totale d'odorat. La cryothérapie permettrait de lutter contre cette inflammation.

La chambre de cryo est utilisée pour ses notions anti-inflammatoires et notamment pour sa libération d'hormones anti-inflammatoires. Bastien Bouchet Fondateur de Cryotera

L'explication n'en est pour l'heure qu'au stade d'hypothèse. Mais les premiers résultats sont encourageants. Il n’existe aujourd’hui aucune thérapie permettant de lutter efficacement contre cet effet secondaire du Covid-19 qui touche près de 70 % des malades.