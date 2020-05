"La Bohème", "Falstaff", l'Opéra de Monte Carlo vient chez vous en vidéo

La salle a dû interrompre sa saison lyrique pour cause de confinement, mais son directeur maintient le lien avec les abonnés et part à la conquête de nouveaux publics.

À l'opéra de Monte Carlo, la programmation s'est brusquement arrêtée le16 mars dernier avec le confinement. Son directeur rêve de rouvrir en novembre avec un grand opéra populaire, mais d'ici là, il maintient le lien. La chaine youtube de l'institution propose aux mélomanes des pièces de la saison lyrique : La Bohême, Falstaff ou encore Lucia di Lammermoor.

L'opéra se dévore comme une série

Pour rendre accessibles au plus grand nombre des pièces de répertoire parfois longues, le directeur de l'Opéra de Monte Carlo priviégie des formats courts. "On partage nos vidéos d'une façon un peu originale, sous forme d'épisodes un peu comme si on voyait une mini-série à la télé", explique Jean-Louis Grinda. Ces vidéos sont disponibles sur la page Facebook de l'opéra. On y découvre aussi des histoires inédites d'œuvres lyriques, ou bien l'on passe quelques instants avec les artistes qui se produisent régulièrement sur la scène de l'établissement monégasque.