L'OMS annonce que le Covid-19 "n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale"

Plus de trois ans après le début de la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé a levé l'alerte maximale concernant le virus.

L'alerte maximale est levée. "C'est avec beaucoup d'espoir que je déclare que le Covid-19 n'est plus une urgence de santé publique de portée internationale", a affirmé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vendredi 5 mai. Ce niveau d'alerte, le plus haut que peut prononcer l'instance onusienne, était en vigueur depuis fin janvier 2020. Durant ces presque trois ans et demi, la pandémie a fait "au moins 20 millions de morts", a estimé le patron de l'OMS.

"Depuis plus d'un an, la pandémie suit une tendance à la baisse, l'immunité collective s'accroît du fait de la vaccination et des infections, la mortalité décroît et la pression se réduit sur les systèmes de santé, a-t-il poursuivi. Cette tendance a permis à la plupart des pays de revenir à la vie telle que nous la connaissions auparavant."

Pour ces raisons, le comité d'urgence de l'OMS, qui s'est réuni jeudi, a recommandé d'abaisser le niveau d'alerte. "Cela ne veut pas dire que le Covid-19 n'est plus une menace de santé mondiale", a toutefois mis en garde Tedros Adhanom Ghebreyesus.