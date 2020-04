L'Eurozapping : un infirmier expulsé de son logement en Belgique

Les masques sont obligatoires dans les supermarchés en Autriche. Ils sont distribués à l'entrée des magasins, et il est obligatoire pour faire ses courses. "On se demande même pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt", dit un homme. "On a peut être l'air bizarre, mais c'est important", avoue une autre femme. Tous sont fournis et payés par les supermarchés.

Vague de médecins morts en Roumanie

En Roumanie, les médecins sont désemparés et démissionnent. 300 membres du personnel médical ont perdu la vie sur les 2 400 décès liés au Covid-19. Certains s'en remettent à Dieu. Des médecins militaires ont pris la tête de l'hôpital. La capitale, Bucarest, est désinfectée par hélicoptère.

En Belgique, un infirmier s'est fait expulser de chez lui. Il lutte contre le coronavirus et a perdu son logement, victime de la peur. Comme lui, une centaine de soignants cherchent des solutions. Certains ont prêté leur logement inhabité. Enfin en Suisse, tous les soirs, sur les hauteurs d'une montagne, un message est diffusé par un artiste. Le but : ne pas oublier qu'il y aura "un après".

