L'Eurozapping : le coronavirus à l'origine de séquelles neurologiques ; le pape s'engage pour l'environnement

Un impact sur le cerveau des malades atteints du coronavirus : c'est le résultat d'une étude réalisée en Suède grâce à des analyses de sang. Pour les chercheurs, la cause des séquelles proviendrait d'une inflammation provoquée par le virus.

En Allemagne, le secteur des chantiers navals souffre. Le premier paquebot géant allemand devait être livré l'année prochaine, mais la construction est à l'arrêt, un désastre pour les 3 000 salariés et les sous-traitants. Malgré les aides, l'horizon est sombre.

Le pape s'engage pour le climat

En Italie, le pape réaffirme son engagement pour le climat. Il lance un appel pour sauver la planète et il exhorte à renoncer aux industries de l'armement et aux combustibles fossiles. Dans un manuel destiné aux dirigeants, le souverain pontife détaille les mesures concrètes et urgentes pour préserver la planète.

