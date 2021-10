L'Agence européenne des médicaments commence à examiner la demande de mise sur le marché du traitement préventif contre le Covid-19 du laboratoire Roche

C'est une étape décisive qui vient de s'ouvrir. L'Agence Européenne du médicament (EMA), a commencé lundi 11 octobre à étudier la mise en vente du traitement Ronapreve. Ce traitement, développé par la biotech américaine Regeneron, en partenariat avec le laboratoire Roche, associe deux anticorps monoclonaux (casirivimab et imdevimab) dirigés spécifiquement contre la protéine S (spike ou spicule) du Sars-CoV-2. Ils agissent en empêchant la pénétration du virus dans les cellules, luttant ainsi contre sa réplication.

Cette combinaison a été recommendé par l'OMS fin septembre et autorisé en France début août par la Haute Autorité de santé (HAS). Une autorisation temporaire de cinq mois a été octroyée par la HAS, qui s'est s'appuyée sur un avis scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qui évalue le rapport bénéfice-risque des médicaments.