L'accès aux plages : un enjeu de taille pour les élus du littoral

Un ciel bleu sur une mer d'émeraude et des plages désertes. À la carte postale, il ne manque plus que les touristes et les baigneurs. C'est de moins ce qu'espère Dominique Baudry, la maire de Granville (Manche). Elle vient de faire une demande au préfet pour permettre à nouveau l’accès à sa plage ; une réouverture qu’elle souhaite très encadrée.

"On a souhaité quelque chose de dynamique"

"Tout ce qui va être statique va être interdit. Un exemple : je pose ma serviette, je bronze ; ça va être interdit. Donc, nous on a souhaité quelque chose de dynamique, d’actif, donc pour tout ce qui est activité nautique sans aucune restriction : on arrive, on rentre dans l'eau, on fait du paddle, on nage… Pas de problème", explique l'élue. Sur le littoral de cette partie du Cotentin, une dizaine de maires ont fait la même demande que Dominique Baudry.

