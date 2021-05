JO 2021 : Au Japon, une pétition demandant l'annulation des Jeux de Tokyo prend de l'ampleur

Les Japonais vont-ils faire capoter les JO ? Si elle a toutefois peu de chance de renverser la situation, une pétition a été lancée par l'avocat Kenji Utsunomiya pour annuler les Jeux olympiques et paralympiques, à 80 jours de la cérémonie d'ouverture, le 23 juillet prochain. Cette campagne de mobilisation nommée "Stop Tokyo Olympics" comptabilise déjà plus de 200 000 signataires.

"Nous appelons fermement à la prévention de la propagation du coronavirus et à la protection des vies et des moyens de subsistance, en utilisant les ressources disponibles pour arrêter les Jeux olympiques" a lancé l'avocat japonais sur son site officiel. Kenji Utsunomiya a aussi dénoncé les priorités du gouvernement japonais, qui veut maintenir à tout prix cet événement mondial. "La politique du gouvernement est aujourd’hui focalisée sur la tenue des Jeux olympiques, au détriment des mesures visant à enrayer la pandémie de coronavirus. Dans les hôpitaux, le personnel est à bout de souffle et les lits manquent. Certains malades meurent chez eux", a-t-il alerté. Pour l'instant, les organisateurs des JO n'ont toujours pas réagi à cette pétition, qui monte dans l'archipel asiatique.

L'état d'urgence prolongé au Japon ?

Selon certains médias japonais, l'état d'urgence pour lutter contre la pandémie de Covid-19 devrait être prolongé jusqu'au 31 mai dans quatre départements, dont celui de Tokyo, qui doit accueillir les Jeux olympiques. "Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons lever l'état d'urgence. Je pense que nous devons l'étendre", a expliqué jeudi 6 mai le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike. Pour l'instant, la tenue des Jeux olympiques du 23 juillet au 8 août prochain n'est pas discutée.