Jean-Jacques Goldman, Calogero : ils chantent pour soutenir ceux qui travaillent et "sauvent des vies" pendant l'épidémie de coronavirus

Le chanteur Jean-Jacques Goldman a rendu hommage aux travailleurs avec une reprise de son titre "Il changeait la vie".

C’est une voix qu’on entend peu, et à chaque fois c’est un événement. Jean-Jacques Goldman a diffusé une vidéo où il chante, face caméra, pour soutenir le personnel soignant et toutes les personnes qui travaillent pendant l'épidémie de coronavirus en France. Avec cette chanson, une reprise de son titre Il changeait la vie, Jean-Jacques Goldman rend hommage aux travailleurs "qui ont mille raisons de rester confinés", citant, parmi d'autres, les "docteurs ou brancardiers, aide-soignants, infirmières, agents de sécurité".

"Ils nous donnent du temps du talent et du cœur / Oubliant la fatigue, la peur, les heures / Loin des beaux discours, des grandes théories / A leur tâche chaque jour/ Sans même attendre un merci /Ils sauvent des vies", enchaîne Jean-Jacques Goldman. Au moment du refrain, des photos de travailleurs défilent alors que le chanteur mime un "merci " du bout des lèvres. Le clip se termine par ce message : "Ils vont au travail pour vous. Restons chez nous pour eux". La vidéo a été envoyée aux artistes de la troupe des Enfoirés et diffusée notamment par la chanteuse Nolwenn Leroy sur Instagram avant d'être partagée massivement sur les réseaux sociaux.

Calogero dédie une chanson aux soignants

Le chanteur Calogero a aussi souhaité remercier le personnel soignant avec une chanson dévoilée le 21 mars sur YouTube. "Comme vous, je suis confiné", explique l'artiste pour introduire sa vidéo, filmée chez lui, face à son piano. "J’ai fait une chanson, avec un auteur qui s’appelle Bruno Guglielmi. On aimerait que cette chanson serve à quelque chose alors on a décidé de verser tous nos droits et toutes les recettes de cette chanson, qui sera disponible jeudi, au personnel soignant".

On fait comme si raconte le confinement que vivent des millions de Français, les inquiétudes mais aussi les "rires qui s'accrochent"."C’est un drôle de silence qui vient de la rue / Comme un dimanche imprévu / Un homme chante là-bas sur un balcon / Sa voisine l’accompagne au violon", commence le chanteur. "On fait comme si / Tout n’était qu’un jeu / On fait comme si / On fait comme on peut / Quand vient la nuit / En fermant les yeux / On fait comme si / Ce monde était encore heureux". "Et même si ce printemps s’en va / Juré promis / Le monde recommencera" espère Calogero. La vidéo a été vue 350 000 fois sur YouTube en deux jours et se place 27e dans les tendances France de la plateforme.