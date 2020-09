Jean Castex : son premier test au coronavirus négatif

Le Premier ministre se plie aux règles qui nous concerne tous. En effet, il a été testé au coronavirus après avoir été en contact avec le patron du Tour de France. Ils étaient dans la même voiture, pour suivre la huitième étape du Tour de France. Or, on a appris le 8 septembre que Christian Prudhomme était testé positif. Le premier test du Premier ministre est négatif. Un second test devra être effectué, afin d'être sûr des résultats. De son côté, Emmanuel Macron insiste pour que son gouvernement soit exemplaire, et appelle les Français à respecter les gestes barrières dans le cadre privé.

Des réunions par visioconférence

Jean-Baptiste Marteau était en direct depuis Matignon, à Paris, afin d'évoquer le dépistage du Premier ministre. Il évoquait le potentiel chamboulement de l'agenda du gouvernement. "Le Premier ministre va rester confiné à Matignon au moins jusqu'à samedi, il sera alors de nouveau testé au Covid-19, comme le veut le protocole. Nous serons alors sept jours après cette fameuse visite sur le Tour de France. Par conséquence, le séminaire gouvernemental du 9 septembre va se dérouler entièrement en visioconférence, comme le Conseil des ministres", expliquait le journaliste de France Télévisions.

