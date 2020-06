Italie : soulagement des commerçants de Vintimille après l’ouverture des frontières

De délices italiens aux articles de mode. Vintimille, un temple de la consommation à ciel ouvert. Après trois mois et demi de fermeture, le grand marché du vendredi reprend enfin vie à la cité frontalière de Vintimille. Avant la fermeture, un couple de Niçois venait chaque semaine. Alors il a repris ses bonnes habitudes et a passé la frontière pour faire ses courses en Italie. "C’est moins cher quand même, c’est intéressant", assure-t-il.

"Il n’y a vraiment pas grand monde"

Mais tous les visiteurs sont bien loin d’être revenus. La clientèle de Marco Facciolini est à 75% française. Pour la reprise, il a divisé par deux la surface de son stand, et malgré cela les ventes sont rares. "C’est très difficile, il n’y a vraiment pas grand monde. Il est 11 heures du matin environ, et normalement à cette heure-ci, le banc est plein. On espère que les Français vont revenir à Vintimille", explique-t-il.