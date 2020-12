Italie : les établissements de bord de mer accueillent des télétravailleurs

993 décès liés au coronavirus ont eu lieu en Italie en 24 heures, soit un nouveau record. Dans le même temps, des professionnels de la restauration, qui pour certains retrouvent le sourire, ont obtenu l’autorisation de poursuivre leur activité toute l’année. Ils accueillent une nouvelle clientèle : des télétravailleurs qui profitent du soleil et de la mer, même en hiver. Car passer la journée face à la mer, surtout en temps de confinement, a de quoi faire rêver.

Une décision économique

À Rome (Italie), peu importe la distance qui vous sépare du littoral : tout le monde a le droit d’y aller. Malgré l’épidémie, le gouvernement a décidé de laisser ouverts tous les établissements de plage, pour le plus grand plaisir des Italiens. "Je me sens vraiment très chanceuse d’être ici", affirme une riveraine. Les balades, le sport en plein air et même les déjeuners en plein air sont autorisés. Dès qu’il y a un peu de soleil, les restaurants sont complets. En Italie, le gouvernement a fait le pari d’autoriser la restauration jusqu’à 18 heures. Une décision plus économique que sanitaire.

Le JT

Les autres sujets du JT