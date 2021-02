Italie : la vie reprend avec la réouverture des restaurants

A Rome (Italie), les rues se sont animées lundi 1er février. Il y a quelques touristes, les musées sont ouverts, les concerts en plein air reprennent et les restaurants accueillent leurs premiers clients de l’année. "C’est beaucoup plus animé et agréable qu’en France", témoigne un couple de Français en vacances. Dans les régions les moins touchées par l’épidémie de coronavirus, tous les restaurants peuvent rouvrir, et accueillir à l’intérieur ou en terrasse.

Pas de service le soir

Laura Bassetti, une restauratrice, se dit soulagée. Elle a fait “une trentaine de couverts, ce qui est déjà bien. C’est un plaisir, on n’en pouvait plus”. Les clients apprécient ce petit goût de liberté. A Rome, 22 000 restaurants emploient plus de 100 000 personnes. En Italie, la propagation de l’épidémie est plus lente que chez la plupart de ses voisins européens, avec seulement 7 000 nouveaux cas en 24 heures. Mais les restaurants doivent fermer à 18 heures pour éviter les grandes tablées du soir.