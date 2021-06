Israël : la propagation du variant Delta inquiète les autorités

Malgré la campagne de vaccination contre le Covid-19, les cas positifs au variant Delta augmentent en Israël. En conséquence, le pays se referme. "Le gouvernement vient de décider de reporter d'un mois l'ouverture de ses frontières. Il déconseille aussi à ses concitoyens de se rendre à l'étranger", rapporte le journaliste Dominique Derda, en direct de Jérusalem pour le 12/13 de France 3, jeudi 24 juin.



Accélérer la vaccination des enfants et des adolescents

Israël va également imposer de lourdes amendes, pouvant s'élever à plus de 1 000 euros, à ceux qui ne respecteraient pas la quarantaine obligatoire à leur arrivée sur le territoire. "Il va accélérer la vaccination des enfants et des adolescents, et il n'exclue pas de rendre à nouveau obligatoire le port du masque à l'intérieur et dans les transports en commun", ajoute le journaliste, qui précise que les autorités israéliennes "s'inquiètent plus du manque de discipline, du relâchement des Israéliens que de l'efficacité du vaccin Pfizer". Selon les spécialistes, l'efficacité du vaccin Pfizer face au variant Delta est de 88%.