Covid-19 : en Israël, le masque n’est plus obligatoire à l’intérieur

En Israël, le masque n’est plus obligatoire à l’intérieur. Plus de la moitié de la population a reçu les deux doses de vaccins contre le Covid-19.

Déambuler dans un centre commercial sans porter de masque, c'est possible en Israël. C’était l’une des dernières mesures en vigueur dans l’Etat hébreu pour contrer la pandémie de Covid-19. L’obligation de porter un masque est annulée, de quoi rendre le sourire aux habitants. "C’est un grand soulagement, on est partagé : cela est à la fois bizarre et normal. Mais on est définitivement mieux et c'est plus réjouissant de respirer normalement", indique un homme.

55% de personnes totalement vaccinées

"Il y a une semaine on a enlevé nos masques dehors, cela a pris quelques jours, on les a oubliés et les gens devaient nous rappeler d’en mettre un lorsque l’on entrait quelque part", précise un Israélien. Début juin, Israël a assoupli les restrictions sanitaires pour ces habitants, mais maintient des mesures drastiques pour les visiteurs. Le pays reste fermé aux non-ressortissants étrangers, sauf pour motif professionnel ou familial impérieux. Aujourd’hui, 55% des Israéliens ont reçu les deux doses du vaccin.