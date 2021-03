Info franceinfo Covid-19 : les enseignants contraints de payer le reste à charge de leurs tests salivaires

Les enseignants vont devoir payer le reste à charge de leurs tests salivaires déployés à l'école pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, révèle franceinfo jeudi 18 mars.

Ces tests salivaires, présentés par le ministre de l'Éducation nationale comme l'outil majeur pour maintenir les écoles ouvertes, seront gratuits pour les enfants. Les enseignants peuvent en bénéficier à l'occasion du passage des équipes des laboratoires dans les établissements. Mais ils devront débourser un euro, soit le reste à charge appliqué par l'Assurance maladie. Cette somme sera prélevée sur leur prochain remboursement des frais médicaux. "Pour les personnels, une participation forfaitaire d'un euro sera appliquée automatiquement par la CPAM, par prélèvement sur le prochain acte remboursé", peut on ainsi lire dans une note d'information.

Pour les principaux syndicats enseignants, cette participation est "déplacée et malvenue", au moment où l'Éducation nationale fait de ces tests un pilier de sa stratégie. L'objectif du ministère est de réaliser 300 000 tests par semaine. "C'est un euro symbolique, ce n'est pas tellement pour la somme", confie à franceinfo Sarah, une professeure des écoles dans l'ouest de la France. "Mais c'est pour ce que cela renvoie comme image de la relation de notre employeur avec nous."

"On a trouvé que c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Si on se fait tester en ville, on ne paye rien, mais sur le lieu de travail, il faut débourser un euro."