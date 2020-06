INFO FRANCEINFO. Le gouvernement ne prolongera pas l'état d'urgence sanitaire au-delà du vendredi 10 juillet

Un projet de loi, présenté mercredi 10 juin en Conseil des ministres, sera soumis au vote des députés le 17 juin.

L'état d'urgence sanitaire ne sera pas prolongé au-delà du vendredi 10 juillet, a appris le service politique de franceinfo, mardi 9 juin, de sources gouvernementales concordantes. Le dispositif en vigueur depuis le 24 mars pour deux mois avait été prolongé ensuite jusqu’au 10 juillet. Il s'achèvera donc à cette date. Conséquence, au-delà du 10 juillet, il ne sera plus question d'interdire les manifestations, comme c'est encore le cas aujourd'hui.

Le gouvernement a décidé de mettre un terme à cet état d’exception. Ce n’est pas encore un retour à la normal mais presque. Emmanuel Macron et Edouard Phillipe ont tranché, estimant que l’épidémie de coronavirus est désormais sous contrôle. Le gouvernement met un terme à l’état d’exception, qui avait permis le confinement, mais appelle à ne pas non plus baisser complètement la garde. C’est l’objectif du projet de loi présenté mercredi en Conseil des ministres. Porté par Olivier Véran, le ministre de la Santé et Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, il sera débattu et voté le 17 juin à l’Assemblée.

Cette nouvelle loi permettra à l’Etat, en cas de foyer épidémique, de restreindre localement l’offre de transport, d’aménager la circulation des personnes ou encore de fermer à nouveau certains lieux accueillant du public. Autre symbole de la crise sanitaire qui s’achève, l’exécutif va annoncer que le deuxième tour des élections municipales se tiendra bien le 28 juin prochain.