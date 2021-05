Inde : le pays submergé par l'épidémie de Covid-19

M. Larguet, C. Gindre

A New Delhi (Inde), des incinérations se font sur un terrain vague car les crématoriums sont saturés. Samedi 1er mai, le pays a enregistré plus de 3 500 décès du Covid-19. "Mon père n'a bénéficié de rien à temps. Rien n'a fonctionné, rien... Pas de rendez-vous, pas de médicament, pas d'oxygène", déplore une jeune femme qui vient de perdre son père. La situation dans les hôpitaux est catastrophique. L'oxygène, les respirateurs et les lits manquent.

Lueur d'espoir avec la vaccination

Les contaminations continuent de flamber : plus de 400 000 ces seules dernières 24 heures. Le relâchement de ces dernières semaines, avec des rassemblements religieux ou politiques réunissant des millions de personnes sans masque ni distanciation, est en cause. La forte présence des variants est également à l'origine de ce désastre sanitaire. Petite lueur d'espoir : l'Inde a ouvert la vaccination à tous les majeurs, samedi 1er mai.