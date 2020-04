Impôts sur le revenu : des délais supplémentaires en raison du confinement

La campagne de déclaration des revenus, bouleversée par le Covid-19, a débuté lundi 20 avril. Les démarches étant plus compliquées avec le confinement, il y a un délai supplémentaire. Ceux qui déclarent en ligne ont quinze jours de plus, la date limite étant fixée du 4 au 11 juin 2020, en fonction de son département. Pour ceux qui adoptent encore la version papier, c’est un délai d’un mois de plus qui leur est accordé, jusqu’au 12 juin 2020 maximum.

La déclaration automatique pour simplifier les démarches

Autre modification, il est impossible de se rendre dans son centre des impôts jusqu’au 11 mai. Les démarches se font par mail ou par téléphone. La direction des impôts réfléchit à des modalités de réouverture après le 11 mai. Pour deux tiers des contribuables, il y a aussi un changement majeur : la déclaration automatique, une déclaration pré-remplie, où figurent toutes les informations et crédits d’impôts. Il n’y a qu’à vérifier, pas besoin de la renvoyer si tout est exact.

