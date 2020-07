Île de Ré : un couple de restaurateurs se démène pour sauver son affaire

Pendant presque trois mois, ils n'ont pas pu travailler. Dans un restaurant de Île de Ré (Charente-Maritime), le chiffre d'affaires est en baisse de 45% par rapport à l'an passé. Le couple de propriétaires ont l'angoisse qu'une deuxième vague de contaminations au Covid-19 n'oblige une nouvelle fermeture de l'établissement.

Ils n'ont pas augmenté les prix

Alors, tout se joue maintenant s'ils veulent sauver leur affaire et rembourser leur crédit. Le restaurant a un emplacement idéal sur le port de Saint-Martin. Café et jus d'orange pressés sont proposés dès 8 heures du matin. Ils doivent surmonter un obstacle : à cause du confinement, leur fournisseur de confiture n'a pas fourni autant que d'habitude. Il a fallu s'adapter. Le prix n'a pas bougé. Ils préfèrent rogner leur marge pour conserver les clients et leurs 28 employés.